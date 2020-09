Rete unica | Sky | Vodafone e Wind Tre | no a integrazione verticale

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Gli amministratori delegati di Sky Italia Maximo Ibarra, diItalia Aldo Bisio e di Wind Tre Jeffrey Hedberg hanno incontrato oggi gli amministratori delegati di CDP, Fabrizio Palermo, e di TIM, Luigi Gubitosi in merito al progetto per la realizzazione di unadi telecomzioni via fibra ottica in Italia. I tre AD auspicano che il progetto dipossa svilupparsi “in maniera coerente con le premesse”, dando vita a un operatore “non verticalmente integrato”, e pertanto capace di “garantire condizioni di neutralità e indipendenza rispetto a tutti gli operatori”. Se questa prospettiva verrà implementata con effettive garanzie di indipendenza della infrastruttura, “unaFTTH capillare ...

Gli amministratori delegati di Sky Italia Maximo Ibarra, di Vodafone Italia Aldo Bisio e di Wind Tre Jeffrey Hedberg hanno incontrato oggi gli amministratori delegati di CdP, Fabrizio Palermo, e di TI ...Luigi Gubitosi in merito al progetto per la realizzazione di una rete unica di telecomunicazioni via fibra ottica in Italia. I tre AD auspicano che il progetto di rete possa svilupparsi "in maniera ...