Renzi e Salvini | i veri sconfitti di queste regionali sono i due Matteo

Leggi su tpi

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tanti mezzi vincitori, due grandi. I risultati dellee quello – più scontato – del referendum sul taglio dei parlamentari potrebbero rappresentare la più grande sconfitta politica per, forse addirittura quella definitiva. Il “capitano” ha fallito la presa della “rossa” Toscana dove Eugenio Giani ha staccato la sua candidata di otto punti, così come quella della Puglia dove neanche il “soccorso rosa” di Italia Viva è riuscito a strappare la regione a Michele Emiliano, abile nel mettere insieme tutto e il contrario di tutto per centrare il risultato. Il centrodestra deve così accontentarsi dell’elezione di Francesco Acquaroli nelle Marche (dove il risultato era abbastanza scontato) e delle riconferme ...