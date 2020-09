"Regione e governo ignorano il mio vaccino" (Di lunedì 21 settembre 2020) Hanno tolto il tricolore all'unico, vero, vaccino italiano. Senza un euro. Non sta nelle grazie di chi comanda. Ma alla Takis, società biotech che combatte il coronavirus, vanno avanti lo stesso. Luigi Aurisicchio, il numero uno aziendale, non molla sul vaccino anti Covid, anche se resta rabbia. Alla domanda sul perché le istituzioni non abbiano finanziato la loro ricerca, la risposta è durissima: «Non lo sappiamo. Abbiamo provato ripetutamente a contattarle senza successo». Takis fattura circa 2 milioni di euro con ritmi di crescita annui a due cifre, collabora con grandi gruppi e di recente è risultata prima nella selezione realizzata dall'agenzia Enea di 21 progetti innovativi in partnership. Nel lavoro di sperimentazione sul vaccino anti Covid-19 impiega tutta l'esperienza accumulata nella ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Hanno tolto il tricolore all'unico, vero,italiano. Senza un euro. Non sta nelle grazie di chi comanda. Ma alla Takis, società biotech che combatte il coronavirus, vanno avanti lo stesso. Luigi Aurisicchio, il numero uno aziendale, non molla sulanti Covid, anche se resta rabbia. Alla domanda sul perché le istituzioni non abbiano finanziato la loro ricerca, la risposta è durissima: «Non lo sappiamo. Abbiamo provato ripetutamente a contattarle senza successo». Takis fattura circa 2 milioni di euro con ritmi di crescita annui a due cifre, collabora con grandi gruppi e di recente è risultata prima nella selezione realizzata dall'agenzia Enea di 21 progetti innovativi in partnership. Nel lavoro di sperimentazione sulanti Covid-19 impiega tutta l'esperienza accumulata nella ...

Cagliari, 21 set. (askanews) - A Cagliari è' stata del 26,87% la percentuale dei votanti ieri alla chiusura dei seggi alle ore 23 per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione ...

Hanno tolto il tricolore all’unico, vero, vaccino italiano. Senza un euro. Non sta nelle grazie di chi comanda. Ma alla Takis, società biotech che combatte il coronavirus, vanno avanti lo stesso. Luig ...

Spid (rigorosamente di livello 2), firma digitale e poi lo spauracchio Durc. Sono alcune delle cose che dovranno trovarsi nella cassetta degli attrezzi dei piccoli imprenditori siciliani per provare a ...

