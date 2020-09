Regionali, Zaia trionfa in Veneto: la sua lista triplica quella della Lega (Di lunedì 21 settembre 2020) Non solo una super vittoria in Veneto, ciò che emerge da questa tornata elettorale è il successo travolgente della lista di Luca Zaia, 'Zaia presidente',, che si avvicina sempre più al 50% dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) Non solo una super vittoria in, ciò che emerge da questa tornata elettorale è il successo travolgentedi Luca, 'presidente',, che si avvicina sempre più al 50% dei ...

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - Agenzia_Ansa : ?? DIRETTA REGIONALI| VENETO (proiezioni) - @zaiapresidente (Lega e centrodestra) 73,5% - @arturolorenzoni (Pd) 1… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – I PRIMI EXIT POLL Regionali Liguria: Toti (centrodestra) 51-55 Sansa (centrosinistra) 38-42 Veneto… - fabiopetrocelli : Doveva finire 6 a 0, è pareggio 3 a 3 alle #regionali. La #Lega di #Salvini non è più decisiva, come dimostra anche… - Italia_Notizie : Elezioni regionali 2020, la liste: exploit di Zaia, Lega in forte calo rispetto alle Europee, rimonta FdI -