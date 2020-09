Regionali Veneto, plebiscito per Zaia: per le proiezioni è al 73,5% (Di lunedì 21 settembre 2020) VENEZIA – Sale al 73,5% il consenso stimato dalle proiezioni di Swg per Luca Zaia nella corsa alla riconferma alla guida del Veneto. I dati, diffusi da La7, inchiodano lo sfidante di centrosinistra Arturo Lorenzoni al 16,7%. Staccatissimo il 5 stelle Enrico Cappelletti al 4,2%. La copertura della proiezione e’ del 5%. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) VENEZIA – Sale al 73,5% il consenso stimato dalle proiezioni di Swg per Luca Zaia nella corsa alla riconferma alla guida del Veneto. I dati, diffusi da La7, inchiodano lo sfidante di centrosinistra Arturo Lorenzoni al 16,7%. Staccatissimo il 5 stelle Enrico Cappelletti al 4,2%. La copertura della proiezione e’ del 5%.

