Regionali Toscana, per le proiezioni vince il centrosinistra: Giani a +7% sulla leghista Ceccardi (Di lunedì 21 settembre 2020) FIRENZE – Netta ascesa nella prima proiezione di Tecne’ del candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, in Toscana. Il candidato governatore del Partito democratico con il 2% del campione e’ al 48,5% contro il 39,8% di Susanna Ceccardi per il centrodestra. Segue a notevole distanza Irene Galletti del M5S col 6,1%.II PROIEZIONE SWG: IN TOSCANA GIANI 47% CECCARDI 40 Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) FIRENZE – Netta ascesa nella prima proiezione di Tecne’ del candidato del centrosinistra, Eugenio Giani, in Toscana. Il candidato governatore del Partito democratico con il 2% del campione e’ al 48,5% contro il 39,8% di Susanna Ceccardi per il centrodestra. Segue a notevole distanza Irene Galletti del M5S col 6,1%.II PROIEZIONE SWG: IN TOSCANA GIANI 47% CECCARDI 40

LegaSalvini : AUDITING SOCIAL SULLE REGIONALI IN TOSCANA: CECCARDI VINCERÀ L’IMMOBILISMO DEL PD FORZA SUSANNA! Amici Toscani, s… - you_trend : ?? Affluenza parziale #regionali ore 23: #Puglia: 39,1% (130 comuni su 257) #Marche: 41,6% (810 sezioni su 1576)… - pietroraffa : ??Alle Regionali del 2015 l'#affluenza in Toscana fu del 48,28%. Alle 23 di ieri sera era già del 45,89%. E c'è anco… - EdoardoBranchi : Salvini mentre guarda i risultati delle elezioni regionali. #Toscana - ILSOTRANTO : #ElezioniRegionali2020 Referendum, Quorum/YouTrend: ha vinto il sì. Regionali: Puglia e Toscana in bilico DIRETTA… -