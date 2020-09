Adnkronos : #Zaia triplica #Salvini: lista sopra il 47%, leader sotto il 15% - butera_linda : RT @danteguest1: Le riforme costituzionali (una tra le tante cose che si avranno) apriranno ad autonomie regionali sempre più ampie, passa… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Regionali, sotto il ponte vincono i disillusi: Dobbiamo guardare avanti #ultimora #today… - francang1950 : RT @Agenzia_Italia: Il centrodestra strappa le Marche, il M5s scivola sotto il 10%. Referendum: il Sì al 69,9% - florastr : @1969Tonger come mai alle regionali i grillini sono sotto il 10% e nessuno lo mette in evidenza... -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali sotto

Fanpage.it

La Lega non riesce ad entrare in consiglio regionale. In caso contrario concreto sarebbe la possibilità di eleggere cilentano Attilio Pierro. Fuori l’agropolese Gisella Botticchio e il valdianese ...I favorevoli non superano il 60% contro una media italiana vicina al 70%. E a Trieste con il No è quasi partita vera TRIESTE Vince il Sì, anche in Friuli Venezia Giulia. Ma con percentuali inferiori r ...