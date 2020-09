Regionali: Puglia e Toscana, avanti il centrosinistra. Taglio dei parlamentari: Sì verso il 70% (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 17.05 Al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari il 'Sì' si starebbe affermando con una percentuale tra il 65 e il 68 percento. Sono questi i risultati dei primi exit poll. Secondo i dati del Viminale intanto l'affluenza sarebbe leggermente oltre il 52%. Un "risultato storico e straordinario", dice il capo politico di M5s, Vito Crimi, alla luce delle proiezioni sul Referendum, ringraziando chi è andato a votare. Esulta anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook: "Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E' la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il Movimento 5 stelle tutto questo non sarebbe mai successo". Ma esulta anche il Pd con il tesoriere ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) Articolo aggiornato alle 17.05 Al referendum costituzionale sul taglio deiil 'Sì' si starebbe affermando con una percentuale tra il 65 e il 68 percento. Sono questi i risultati dei primi exit poll. Secondo i dati del Viminale intanto l'affluenza sarebbe leggermente oltre il 52%. Un "risultato storico e straordinario", dice il capo politico di M5s, Vito Crimi, alla luce delle proiezioni sul Referendum, ringraziando chi è andato a votare. Esulta anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook: "Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E' la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il Movimento 5 stelle tutto questo non sarebbe mai successo". Ma esulta anche il Pd con il tesoriere ...

lorepregliasco : Un dato che colpisce: al momento l’affluenza è più in alta in Piemonte e Lombardia (dove c'è solo il referendum) ch… - fattoquotidiano : “Un lenzuolo a due piazze”. “Una coperta”. “È difficile da piegare”. Guardate quanto è grande la scheda per votare… - fattoquotidiano : Regionali Puglia, gaffe di Teresa Bellanova al comizio di Scalfarotto: “Chiediamo il voto per Michele Emiliano e pe… - GiuseppeFox1 : Elezioni regionali, le prime proiezioni: Puglia e Toscana al centrosinistra. La diretta - flavioneviano : Complimenti a Fitto che perde per la terza volta alle Regionali in Puglia,scelta imposta da Giorgia Meloni!?????????? -