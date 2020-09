Regionali, Orlando: “Renzi? Riformismo non può essere identificato con risultato del 2-3%. È stato fatto un errore, Italia Viva rifletta” (Di lunedì 21 settembre 2020) “Il risultato di Matteo Renzi? Credo che il Riformismo non possa essere identificato in risultato del 2-3%. Credo ci sia stato un errore, serViva una prospettiva unitaria”. A dirlo è il vicesegretario Pd Andrea Orlando, commentando dalla sede dem del Nazareno a Roma il verdetto delle Regionali. Ma se nelle scorse settimane Orlando era stato l’unico a evocare in modo esplicito, in casa Pd, l’ipotesi di rimpasto dopo le Regionali (“Non lo escludo”, aveva spiegato), adesso nega lo scenario e quelle parole: “Né rimpasto, né altro, ho sempre detto che non si tratta di nomi e che non era connessa alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) “Ildi Matteo Renzi? Credo che ilnon possaindel 2-3%. Credo ci siaun, seruna prospettiva unitaria”. A dirlo è il vicesegretario Pd Andrea, commentando dalla sede dem del Nazareno a Roma il verdetto delle. Ma se nelle scorse settimaneeral’unico a evocare in modo esplicito, in casa Pd, l’ipotesi di rimpasto dopo le(“Non lo escludo”, aveva spiegato), adesso nega lo scenario e quelle parole: “Né rimpasto, né altro, ho sempre detto che non si tratta di nomi e che non era connessa alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Orlando Regionali, Orlando: “Renzi? Riformismo non può essere identificato con risultato del 2-3% Il Fatto Quotidiano Orlando: "Aver tentato alleanze ha dato senso al richiamo al voto utile"

Andrea Orlando, vicesegretario del Partito Democratico, commenta a Sky TG24 l'esito elettorale di questa tornata di regionali. E non getta alle spalle il lavoro fatto per presentarsi con il M5S, unico ...

Elezioni, Nicola Zingaretti il Vincitore rende Giuseppe Conte il Sostituibile

La Lega arretra nelle regioni del Sud, si spezza il progetto ... commentare su facebook i risultati del referendum, Andrea Orlando si presenta con il Pd sotto il 20 per cento in Liguria.

