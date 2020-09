Regionali | nuove proiezioni | Game over Finiscono i sogni di gloria

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nessuna impresa per la Lega di Matteo Salvini, che in Toscana deve rinunciare al sogno di strappare una Regione storicamente rossa al centrosinistra. Eugenio Giani, stando alle primeTecné, è infatti avanti al 48,5% contro il 39,8% di Susanna Ceccardi per il centrodestra. Segue a notevole distanza Irene Galletti del M5S col 6,1%. Non è andata bene al centrodestra nemmeno in Puglia, dove invece nei giorni scorsi si parlava di esito incerto. Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni, il presidente uscente e candidato del centrosinistra Michele Emiliano è al 46% e il candidato del centrodestra Raffaele Fitto è al 40,1%. La candidata M5s Antonella Laricchia è al 10,4%, Ivan Scalfarotto di Italia Viva, invece, 1,8%. La copertura del campione è del ...