Regionali, nella pancia della Puglia dove Emiliano rischia e Laricchia è «Antonella»: il voto disgiunto sembra lontano (Di lunedì 21 settembre 2020) nella Puglia profonda, quella poco battuta dai flussi turistici e nella quale l’unico mare visibile è quello verde degli uliveti, il vento sembra soffiare in direzione contraria rispetto a Bari. La città simbolo del potere di Michele Emiliano, dove il governatore uscente è stato sindaco per dieci anni, prima di diventare presidente della Regione, non dovrebbe voltare le spalle al magistrato antimafia. La sua influenza ha trovato nuovo vigore nel capoluogo anche grazie all’appoggio del sindaco Antonio Decaro, tra i più popolari d’Italia. I guai, appunto, potrebbero arrivare dai paesini che costellano l’entroterra pugliese, dove i tempi dell’agricoltura scandiscono le stagioni e ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020)profonda, quella poco battuta dai flussi turistici equale l’unico mare visibile è quello verde degli uliveti, il ventosoffiare in direzione contraria rispetto a Bari. La città simbolo del potere di Micheleil governatore uscente è stato sindaco per dieci anni, prima di diventare presidenteRegione, non dovrebbe voltare le spalle al magistrato antimafia. La sua influenza ha trovato nuovo vigore nel capoluogo anche grazie all’appoggio del sindaco Antonio Decaro, tra i più popolari d’Italia. I guai, appunto, potrebbero arrivare dai paesini che costellano l’entroterra pugliese,i tempi dell’agricoltura scandiscono le stagioni e ...

simonebaldelli : Anche se nella tua città non si vota per le amministrative e/o per le regionali, ricorda che fino alle 15 puoi mett… - you_trend : ?? Elezioni regionali in #Puglia ?? Alle ultime elezioni europee nella Regione fu testa a testa tra il Movimento 5 S… - repubblica : Elezioni regionali Toscana, il Pd: “Candidato di Forza Nuova a Siena nella lista per Ceccardi” - Fiammetta1966 : RT @simonebaldelli: Anche se nella tua città non si vota per le amministrative e/o per le regionali, ricorda che fino alle 15 puoi mettere… - demnonsitaglia : RT @simonebaldelli: Anche se nella tua città non si vota per le amministrative e/o per le regionali, ricorda che fino alle 15 puoi mettere… -