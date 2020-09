Regionali Marche, il centrodestra verso la vittoria: ma il margine si restringe (Di lunedì 21 settembre 2020) ANCONA – Il primo exit pool sulle Marche realizzato per la Rai dal Consorzio Opinio Italia assegna la vittoria al candidato presidente di Regione del centrodestra, Francesco Acquaroli. Il deputato di Fratelli d’Italia avrebbe ottenuto un risultato tra il 47% ed il 51%, mentre il candidato governatore del centrosinistra Maurizio Mangialardi si attesterebbe tra il 34% ed il 38%. Piu’ indietro il candidato del M5s, Gian Mario Mercorelli, (tra il 7% e il 9%) e quello della lista Dipende da Noi Roberto Mancini. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) ANCONA – Il primo exit pool sulle Marche realizzato per la Rai dal Consorzio Opinio Italia assegna la vittoria al candidato presidente di Regione del centrodestra, Francesco Acquaroli. Il deputato di Fratelli d’Italia avrebbe ottenuto un risultato tra il 47% ed il 51%, mentre il candidato governatore del centrosinistra Maurizio Mangialardi si attesterebbe tra il 34% ed il 38%. Piu’ indietro il candidato del M5s, Gian Mario Mercorelli, (tra il 7% e il 9%) e quello della lista Dipende da Noi Roberto Mancini.

