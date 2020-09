Regionali Liguria | Toti verso la riconferma | per le proiezioni supera il 50%

(Di lunedì 21 settembre 2020) GENOVA – La prima proiezione di Swg per il Tg La7 conferma di fatto le previsioni degli exit poll per la Liguria. Con copertura del 5% e un errore statistico dell’1,88%, il governatore uscente Giovanni Toti e’ accreditato del 53,5% dei voti. Per il suo principale sfidante, il candidato giallorosso Ferruccio Sansa, il 39,5%. Terzo Aristide Fausto Massardo, candidato di Italia viva, con il 3,6%.TOTI OLTRE 50% ANCHE PER PROIEZIONI TENCHÉ E OPINIO

you_trend : ?? Affluenza parziale #regionali ore 23: #Puglia: 39,1% (130 comuni su 257) #Marche: 41,6% (810 sezioni su 1576)… - you_trend : ?? Affluenza parziale #regionali ore 19: #Campania: 26,3% (485 comuni su 550) #Liguria: 31,6% (231 comuni su 234)… - you_trend : ?? Affluenza definitiva #regionali per regione ore 19: #ValledAosta: 42,7% #Veneto: 35,6% #Liguria: 32,1% #Toscana:… - giglmoser : RT @rep_genova: Elezioni regionali Liguria, prime proiezioni Rai: Toti 52,9%, Sansa 39% [aggiornamento delle 17:34] - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA REGIONALI| LIGURIA (proiezioni) - @GiovanniToti (centrodestra) 53,5% - @ferruccio_sansa (centrosinistra) 39,5… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Liguria

I dati degli exit poll per le regionali in Liguria, confermano nuovamente la vittoria del Presidente uscente Giovanni Toti del centro destra, che si attesterebbe tra il 51% e il 55% delle preferenze.Mancano poche ore e, finalmente, avremo il verdetto di queste elezioni Regionali. Un test molto importante che ridisegnerà i rapporti di forza sia per il governo sia per il centrodestra. I giallorossi ...Genova | A urne chiuse alle 15, il primo dato definitivo disponibile è naturalmente quello dell’affluenza, anche se si è fatto un po’ attendere, quasi due ore per le città di Genova e Sanremo. Ad ogni ...