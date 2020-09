Regionali, la Toscana resta al centrosinistra. Giani ferma l’assalto di Ceccardi con il 48% (grazie a Firenze): “Ho vinto senza padrini” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il film sembra lo stesso di otto mesi fa: una roccaforte della sinistra che all’improvviso diventa “espugnabile” e per settimane sembra progressivamente tingersi di verde Lega. Poi, come avvenuto in Emilia Romagna, i risultati delle urne ribaltano le attese. Quando manca una manciata di sezioni alla fine dello scrutinio, l’esito in Toscana ormai non lascia spazio a dubbi: il candidato del Pd Eugenio Giani vince con il 48% dei voti, mentre l’avanzata della leghista Susanna Ceccardi si ferma intorno al 40%. Una forbice di 7-8 punti percentuali che smentisce le previsioni della vigilia: niente testa a testa tra i due candidati, la storica Regione rossa non sbiadisce e rimane saldamente in mano a chi l’ha governata negli ultimi cinquant’anni. Complice forse l’affluenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Il film sembra lo stesso di otto mesi fa: una roccaforte della sinistra che all’improvviso diventa “espugnabile” e per settimane sembra progressivamente tingersi di verde Lega. Poi, come avvenuto in Emilia Romagna, i risultati delle urne ribaltano le attese. Quando manca una manciata di sezioni alla fine dello scrutinio, l’esito inormai non lascia spazio a dubbi: il candidato del Pd Eugeniovince con il 48% dei voti, mentre l’avanzata della leghista Susannasiintorno al 40%. Una forbice di 7-8 punti percentuali che smentisce le previsioni della vigilia: niente testa a testa tra i due candidati, la storica Regione rossa non sbiadisce e rimane saldamente in mano a chi l’ha governata negli ultimi cinquant’anni. Complice forse l’affluenza ...

