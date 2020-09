Regionali in Toscana, renziani (ed ex renziani) già brindano: «Giani sarà un ottimo presidente» (Di lunedì 21 settembre 2020) Quando sono le 17 di questo lunedì elettorale, il Pd dà per certa la vittoria del candidato per il centro sinistra in Toscana, Eugenio Giani, la cui sfida contro Susanna Ceccardi, candidata per il centro destra, era senza dubbio tra le più significative di questa tornata elettorale. Man mano che i minuti passano, la tensione si scioglie e diventa soddisfazione tra i dem. A festeggiare, dentro e fuori il Pd sono soprattutto i renziani: attuali e passati. Ed ecco che il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, pur usando cautela, sembra già esultare prima che ci sia l’ufficialità dei dati: «L’incrocio tra le prime rilevazioni e i dati sull’affluenza ci fanno sperare in un buon risultato in Toscana. Ora posso dire solo che Eugenio ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Quando sono le 17 di questo lunedì elettorale, il Pd dà per certa la vittoria del candidato per il centro sinistra in, Eugenio, la cui sfida contro Susanna Ceccardi, candidata per il centro destra, era senza dubbio tra le più significative di questa tornata elettorale. Man mano che i minuti passano, la tensione si scioglie e diventa soddisfazione tra i dem. A festeggiare, dentro e fuori il Pd sono soprattutto i: attuali e passati. Ed ecco che il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, pur usando cautela, sembra già esultare prima che ci sia l’ufficialità dei dati: «L’incrocio tra le prime rilevazioni e i dati sull’affluenza ci fanno sperare in un buon risultato in. Ora posso dire solo che Eugenio ...

