Regionali in Toscana, Eugenio Giani presidente: «Competenza, esperienza e passione: così ho vinto la sfida» – Il video (Di lunedì 21 settembre 2020) «I dati reali mi danno sopra di un 6%». È il momento della soddisfazione per Eugenio Giani che parla del suo «straordinario risultato». La delicata sfida Toscana contro la candidata del centro destra Susanna Ceccardi è dunque vinta per Giani, da oggi neopresidente della Regione. Ed è proprio da Palazzo Strozzi Saconcrati in piazza Duomo a Firenze, sede della presidenza della giunta regionale, a spendere le sue prime parole di governatore e ringraziare le province generose con il voto nei suoi confronti. «I toscani hanno votato per la loro terra», afferma Giani nel suo discorso alla stampa, accolto da un vivace applauso, mentre le ultime proiezioni (delle 17.37) lo vedono al 47,2%. «C’è ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) «I dati reali mi danno sopra di un 6%». È il momento della soddisfazione perche parla del suo «straordinario risultato». La delicatacontro la candidata del centro destra Susanna Ceccardi è dunque vinta per, da oggi neodella Regione. Ed è proprio da Palazzo Strozzi Saconcrati in piazza Duomo a Firenze, sede della presidenza della giunta regionale, a spendere le sue prime parole di governatore e ringraziare le province generose con il voto nei suoi confronti. «I toscani hanno votato per la loro terra», affermanel suo discorso alla stampa, accolto da un vivace applauso, mentre le ultime proiezioni (delle 17.37) lo vedono al 47,2%. «C’è ...

