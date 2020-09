Regionali | il risultato più bello | la morte politica di Di Battista ammazzato dal grillino Travaglio

(Di lunedì 21 settembre 2020) Pareggio alle: finisce 3-3. La sinistra tiene sia la Toscana sia la Puglia. Due regioni dove stando ai primi dati sembra avere avuto un grosso peso specifico il voto disgiunto. Quel voto disgiunto invocato da Marcodalle colonne del Fatto Quotidiano. Un appello all'elettorato, quello di scegliere la lista Pd pur di blindare Giuseppe Conte (che in caso di vittoria del centrodestra nelle due regioni avrebbe avuto parecchi problemi a legittimare ulteriormente la sua presenza a Palazzo Chigi). E Alessandro Dipoco prima del voto, direttamente dalla Puglia, criticò in modo aspro quell'appello di: "Il seggio elettorale non è un cesso chimico", aveva tuonato ilurlatore seriale. Dunque la replica del direttore ...

Agenzia_Ansa : ??DIRETTA REFERENDUM | @luigidimaio : 'Esito storico, impossibile senza @Mov5Stelle ' 'Quello raggiunto oggi è un… - you_trend : ?? Anche in #Puglia una prima analisi della correlazione fra il risultato di coalizione alle Europe e la variazione… - AndFranchini : I #5S si sapeva che alle regionali andavano male Il #Pd alla fine ha tenuto con ampio margine le sue roccaforti… - yoygiada : RT @2002MMAD0691: Visti i dati per ora delle #regionali, i 5s praticamente spariscono, avete riesumato il PD perdente alle politiche?!? Ecc… - vittoriodiri : RT @FroioPietro: Il voto odierno evidenzia due chiari aspetti, da un lato il @Mov5Stelle raggiunge un risultato storico con il #Referendum… -

Il virus non li ha fermati. Ebbene sì, la prima vera sorpresa delle elezioni 2020 sono proprio loro: gli elettori. Nonostante le paure che hanno proceduto il voto e nonostante l’obbligo delle mascheri ...Il rebus governabilità resta il primo e più importante fattore per le Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2020, giunta alla diretta finale del voto in questo lunedì 21 settembre 2020: dalle ore 7 alle or ...(ANSA) - VENEZIA, 21 SET - "Mi auguro che alla fine il risultato sia un po' migliore di queste prime proiezioni": lo dice ad Antenna 3 Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra alla Regionali in ...