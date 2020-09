Regionali, finisce 3-3. Il centrosinistra mantiene Campania, Toscana e Puglia; il centrodestra si conferma in Veneto e Liguria e strappa le Marche. Referendum: stravince il sì (Di lunedì 21 settembre 2020) Netto successo dei Sì al Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. I favorevoli sfiorano il 70. finisce 3-3 la partita delle Regionali, secondo le proiezioni. Ma, viste le premesse, per il centrosinistra è molto più di un pareggio. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 settembre 2020) Netto successo dei Sì alcostituzionale sul taglio dei parlamentari. I favorevoli sfiorano il 70.3-3 la partita delle, secondo le proiezioni. Ma, viste le premesse, per ilè molto più di un pareggio.

