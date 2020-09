Regionali, Emiliano vince senza M5s e Renzi: tra la ‘politica del minestrone’ e Fitto sfidante debole, così prosegue la Primavera pugliese (Di lunedì 21 settembre 2020) Ha vinto Michele Emiliano. Ma proprio lui, quello ripudiato da tutti gli alleati di governo e di fronte al quale anche pezzi minoritari del Partito Democratico storcevano il naso. Ha vinto come aveva progettato di fare: abbracciando tutto l’abbracciabile con uno stuolo di 15 liste che tenevano insieme il simbolo della Dc e Nichi Vendola. Una strategia precisa avviata già durante il primo mandato: un occhio strizzato all’elettorato Cinque Stelle e una mano stretta a ex alfaniani e berluscones. “Ho avuto paura di perdere”, ha ammesso mentre festeggiava la vittoria. E questo nonostante un candidato riciclato, Raffaele Fitto, supportato però da tutto il centrodestra. Ha perso la minestra riscaldata, ha vinto la politica del minestrone di Miche’. Carlo Calenda lo aveva definito “un tegame dello spezzatino in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Ha vinto Michele. Ma proprio lui, quello ripudiato da tutti gli alleati di governo e di fronte al quale anche pezzi minoritari del Partito Democratico storcevano il naso. Ha vinto come aveva progettato di fare: abbracciando tutto l’abbracciabile con uno stuolo di 15 liste che tenevano insieme il simbolo della Dc e Nichi Vendola. Una strategia precisa avviata già durante il primo mandato: un occhio strizzato all’elettorato Cinque Stelle e una mano stretta a ex alfaniani e berluscones. “Ho avuto paura di perdere”, ha ammesso mentre festeggiava la vittoria. E questo nonostante un candidato riciclato, Raffaele, supportato però da tutto il centrodestra. Ha perso la minestra riscaldata, ha vinto la politica del minestrone di Miche’. Carlo Calenda lo aveva definito “un tegame dello spezzatino in ...

