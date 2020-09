Regionali, De Luca riconfermato presidente: Vittoria che va oltre gli schieramenti (Di lunedì 21 settembre 2020) Quattro volte sindaco di Salerno, due volte deputato, una volta sottosegretario (nel governo Letta), due volte presidente della Regione Campania. Vincenzo De Luca, 71 anni, è di nuovo sullo scranno più alto di palazzo Santa Lucia con un risultato schiacciante che non lascia spazio a dubbi: il sindaco ‘sceriffo’, il governatore del ‘pugno duro’ e del ‘lanciafiamme’ contro il Coronavirus ha capitalizzato la popolarità conquistata durata la pandemia, a suon di dirette Facebook e di decisioni radicali per tutelare la ‘sua’ Campania. Un risultato elettorale “che non puo’ essere letto in termini di destra e di sinistra ma la mia candidatura e’ stata sostenuta dal mondo progressista ma anche da tante forze moderate e da tante forze della destra non ideologica”, ha ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 settembre 2020) Quattro volte sindaco di Salerno, due volte deputato, una volta sottosegretario (nel governo Letta), due voltedella Regione Campania. Vincenzo De, 71 anni, è di nuovo sullo scranno più alto di palazzo Santa Lucia con un risultato schiacciante che non lascia spazio a dubbi: il sindaco ‘sceriffo’, il governatore del ‘pugno duro’ e del ‘lanciafiamme’ contro il Coronavirus ha capitalizzato la popolarità conquistata durata la pandemia, a suon di dirette Facebook e di decisioni radicali per tutelare la ‘sua’ Campania. Un risultato elettorale “che non puo’ essere letto in termini di destra e di sinistra ma la mia candidatura e’ stata sostenuta dal mondo progressista ma anche da tante forze moderate e da tante forze della destra non ideologica”, ha ...

