Regionali, Corrao (M5s) a Gomez:"Siamo usciti massacrati con risultati peggiori di 5 anni fa. Ora congresso immediatamente" (Di lunedì 21 settembre 2020) "Elezioni Regionali? E' inutile girarci attorno, è una disfatta per il M5s. Ha sicuramente retto la coalizione di governo, ma non può essere considerato un esito positivo per il Movimento. Sia in coalizione, sia da soli, i risultati del M5s sono stati tutti peggiori rispetto a quelli di 5 anni fa. Questo apre al nostro interno la necessità di un congresso immediato e partecipato". Sono le parole pronunciate nel corso della diretta de ilfattoquotidiano.it dall'europarlamentare del M5s, Ignazio Corrao, rispondendo al direttore del Fatto online, Peter Gomez, che gli chiede cosa cambia nel Movimento alla luce dei risultati delle elezioni Regionali.

