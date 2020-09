Regionali Campania, PD primo partito. Poi De Luca presidente (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ il Pd il primo partito in Campania al 17,80%, seguito dalla Lista De Luca presidente al 13,92%, in base alla II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai con una copertura del campione del 21%. Questo il risultato parziale dello scrutinio quando siamo a 588 sezioni su 5827. Di seguito i dati: partito democratico 17,8 De Luca presidente 13,9 Movimento 5 Stelle 12,8 Italia Viva 6,4 Fratelli d’Italia 5,4 Forza Italia 4,81 Lega 4,80. RISULTATI SCRUTINIO Vincenzo De Luca partito Democratico 33218 17,80% De Luca presidente 25984 13,92% Italia Viva 11281 6,04% Fare Democratico – Popolari 7704 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ il Pd ilinal 17,80%, seguito dalla Lista Deal 13,92%, in base alla II proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai con una copertura del campione del 21%. Questo il risultato parziale dello scrutinio quando siamo a 588 sezioni su 5827. Di seguito i dati:democratico 17,8 De13,9 Movimento 5 Stelle 12,8 Italia Viva 6,4 Fratelli d’Italia 5,4 Forza Italia 4,81 Lega 4,80. RISULTATI SCRUTINIO Vincenzo DeDemocratico 33218 17,80% De25984 13,92% Italia Viva 11281 6,04% Fare Democratico – Popolari 7704 ...

