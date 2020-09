Regionali Campania: coalizione De Luca verso i 32 seggi, 18 all’opposizione (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La coalizione a sostegno di Vincenzo De Luca, con un risultato tra il 57 e il 56%, potrebbe arrivare a 32 seggi nel Consiglio regionale della Campania. Quindi lascerebbe soltanto 18 seggi agli schieramenti dei suoi avversari principali, ovvero Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino. Pd, De Luca presidente, Campania Libera, Italia Viva e Fare Democratico Popolari sono le liste sicure di avere seggi, mentre le altre liste potranno eleggere consiglieri Regionali con la spartizione dei resti. Per quanto riguarda l’opposizione, sui 18 posti ci potrebbe essere una spartizione di 10 seggi per il centrodestra e otto per il Movimento Cinque Stelle. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Laa sostegno di Vincenzo De, con un risultato tra il 57 e il 56%, potrebbe arrivare a 32nel Consiglio regionale della. Quindi lascerebbe soltanto 18agli schieramenti dei suoi avversari principali, ovvero Stefano Caldoro e Valeria Ciarambino. Pd, Depresidente,Libera, Italia Viva e Fare Democratico Popolari sono le liste sicure di avere, mentre le altre liste potranno eleggere consigliericon la spartizione dei resti. Per quanto riguarda l’opposizione, sui 18 posti ci potrebbe essere una spartizione di 10per il centrodestra e otto per il Movimento Cinque Stelle. L'articolo ...

