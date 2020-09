Regionali Campania 2020: De Luca stravince, tonfo di M5S e centrodestra (Di martedì 22 settembre 2020) Nel 2015 fu l?accordo dell?ultim?ora con Ciriaco De Mita a spianargli la strada per palazzo Santa Lucia. Cinque anni dopo, Vincenzo De Luca riconquista la Regione sulla scia... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 settembre 2020) Nel 2015 fu l?accordo dell?ultim?ora con Ciriaco De Mita a spianargli la strada per palazzo Santa Lucia. Cinque anni dopo, Vincenzo Dericonquista la Regione sulla scia...

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - lorepregliasco : Un dato che colpisce: al momento l’affluenza è più in alta in Piemonte e Lombardia (dove c'è solo il referendum) ch… - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - zazoomblog : Regionali Campania 2020 De Luca presidente: «Risultato di popolo è stata una battaglia difficile» - #Regionali… - occhio_notizie : #Elezioni #Regionali, le preferenze dei candidati consiglieri in provincia di #Napoli #maratonocchio -