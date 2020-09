Regionali 2020, i risultati: tra Centrodestra e Centrosinistra finisce 3 a 3 – LIVE (Di lunedì 21 settembre 2020) 22:19 – Dati ufficiali del Ministero degli Interni. In Puglia, quando siamo l 20% circa di sezioni scrutinate, Michele Emiliano (Centrosinistra) è al 46,6% contro il 38,8% di Raffaele Fitto (Centrodestra). Poco meno il numero di sezione scrutinate in Campania ma la distanza tra Vincenzo De Luca (Centrosinistra) al 67,8% e Stefano Caldoro (Centrodestra) al 16,51% è abissale. Nelle Marche, quando siamo quasi al termine dello scrutinio, sempre più ampio il divario tra Francesco Acquaroli (Cdx) al 49,1% e Maurizio Mangialardi (Csx) al 37,1%. In Toscana si fa via via più netta l’affermazione di Eugenio Giani, Centrosinistra, al 48,9%, su Susanna Ceccardi, Centrodestra, al 40,1%. In Liguria scrutinio quasi terminato e larga affermazione del presidente ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020) 22:19 – Dati ufficiali del Ministero degli Interni. In Puglia, quando siamo l 20% circa di sezioni scrutinate, Michele Emiliano () è al 46,6% contro il 38,8% di Raffaele Fitto (). Poco meno il numero di sezione scrutinate in Campania ma la distanza tra Vincenzo De Luca () al 67,8% e Stefano Caldoro () al 16,51% è abissale. Nelle Marche, quando siamo quasi al termine dello scrutinio, sempre più ampio il divario tra Francesco Acquaroli (Cdx) al 49,1% e Maurizio Mangialardi (Csx) al 37,1%. In Toscana si fa via via più netta l’affermazione di Eugenio Giani,, al 48,9%, su Susanna Ceccardi,, al 40,1%. In Liguria scrutinio quasi terminato e larga affermazione del presidente ...

