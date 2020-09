Regionali 2020, Giani eletto in Toscana: «La competenza ha vinto sull’ignoranza». In Veneto boom della Lista Zaia al 47%: Lega ferma al 14,9% (Di lunedì 21 settembre 2020) Si è chiusa la seconda e ultima giornata di votazioni per le Regionali 2020 che hanno coinvolto 7 Regioni: Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Valle d’Aosta. In totale, sono chiamati a votare 18.471.692 elettori, per un totale di 22.061 sezioni. Ai seggi, aperti oggi dalle 7 alle 15, iniziano gli scrutini di suppletive e Regionali. 18:50 – 21 settembre - Il primo candidato a tenere un discorso sulla vittoria è Eugenio Giani, dato in netto vantaggio in Toscana dalle proiezioni. «Quello che abbiamo visto oggi è quello che abbiamo visto per l’Emilia-Romagna: che i toscani sanno votare per la loro regione». «La competenza ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Si è chiusa la seconda e ultima giornata di votazioni per leche hanno coinvolto 7 Regioni:, Liguria, Marche, Puglia, Campania,e Valle d’Aosta. In totale, sono chiamati a votare 18.471.692ri, per un totale di 22.061 sezioni. Ai seggi, aperti oggi dalle 7 alle 15, iniziano gli scrutini di suppletive e. 18:50 – 21 settembre - Il primo candidato a tenere un discorso sulla vittoria è Eugenio, dato in netto vantaggio indalle proiezioni. «Quello che abbiamo visto oggi è quello che abbiamo visto per l’Emilia-Romagna: che i toscani sanno votare per la loro regione». «La...

