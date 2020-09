Referendum | Zingaretti | “Con vittoria del Sì si apre il cantiere delle riforme | il Pd rappresenterà anche le preoccupazioni del No”

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Siamo molto soddisfatti. Si conferma che il Pd è la forza del cambiamento, garante di un percorso di innovazione e modernizzazioneistituzioni”. Lo ha sottolineato il segretario dem Nicola, dalla sede del Pd a Roma, commentando ladel ‘Sì’ alsul taglio dei parlamentari. “Ora sila stagione“, ha continuato, precisando che “il Pd farà di tutto per rappresentare ledi chi ha votato no”. E ancora: “Molte le sentiamo nostre, come quelle in difesaistituzioni. Ma ladel sì è la garanzia che siil ...

Tanto che Walter Verini corre a precisare: “Zingaretti ha lavorato per unire, ha lavorato per il Sì al referendum, quindi non vedo alcun rischio per la sua leadership”. I pentastellati fanno un passo ...AGGIORNAMENTO DELLE 15.41. L'affluenza definitiva alle Comunali è la più alta rispetto alle altre consultazioni elettorali di questa tornata. Al momento è del 62,5%: il dato riguarda 240 Comuni su 606 ...(LaPresse) Nicola Zingaretti soddisfatto della vittoria del Sì al Referendum sul taglio dei parlamentari. "Con la vittoria del sì al Referendum, si apre una stagione di riforme. E faremo di tutto affi ...