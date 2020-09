Referendum taglio parlamentari vince il sì, Di Maio: «Risultato storico» (Di lunedì 21 settembre 2020) Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari: urne chiuse alle 15 di oggi, 21 settembre 2020. Secondo la quarta proiezione vince il Sì con il 68,87%. Ad aver votato per il No è al 31,13% degli elettori. «Quello raggiunto oggi è un Risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo», ha dichiarato a caldo il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio. Si tratta della più importante modifica dell’assetto istituzionale della Repubblica nella storia d’Italia: dalla prossima legislatura, i deputati passeranno da 630 a 400 e ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 21 settembre 2020)costituzionale del 20 e 21 settembre suldei: urne chiuse alle 15 di oggi, 21 settembre 2020. Secondo la quarta proiezioneil Sì con il 68,87%. Ad aver votato per il No è al 31,13% degli elettori. «Quello raggiunto oggi è un. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo», ha dichiarato a caldo il ministro degli Affari Esteri Luigi Di. Si tratta della più importante modifica dell’assetto istituzionale della Repubblica nella storia d’Italia: dalla prossima legislatura, i deputati passeranno da 630 a 400 e ...

Linkiesta : Il No al #referendum è un No al populismo, è un No ai demagoghi e ai sovranisti con le peggiori intenzioni. La best… - lorepregliasco : La vittoria del Sì al #referendum avrà due effetti sulla stabilità di governo: - incentiva gli attuali parlamentar… - you_trend : ?? Al #referendum dati parziali interessanti da alcune delle regioni dove il taglio dei parlamentari ridurrà di più… - MercPat : RT @lorepregliasco: La vittoria del Sì al #referendum avrà due effetti sulla stabilità di governo: - incentiva gli attuali parlamentari a… - ApriGli_Occhi : RT @FedericoIIZ: E' stato bellissimo votare SI' al taglio di 345 poltrone #IoVotoSi #Referendum #elezioni2020 -