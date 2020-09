Referendum taglio parlamentari, scandalo sanificazione: non rispettate regole anti-Covid (Di lunedì 21 settembre 2020) È polemica nel torinese su alcuni casi di mancata sanificazione dei seggi elettorali, che non sarebbero stati puliti prima del voto di ieri e oggi. The Social Post ha ricevuto in esclusiva diverse testimonianze di scuole che non sono state sanificate dalla Iss Italia, la società di pulizie che aveva avuto l’appalto per occuparsi di igienizzare i locali come da norme contro il coronavirus. Addetti alla sanificazione mai arrivati La Iss Italia avrebbe invece provveduto ieri a mandare una comunicazione postadatata che dichiarava che le pulizie erano avvenute alle 6 di mattina di oggi, quando ciò non era di fatto possibile: i Presidenti di seggio, unici ad avere le chiavi dei locali, sarebbero arrivati in loco solo verso le 7. Anche oggi nessuna sanificazione Era stato il Comune di Torino a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 settembre 2020) È polemica nel torinese su alcuni casi di mancatadei seggi elettorali, che non sarebbero stati puliti prima del voto di ieri e oggi. The Social Post ha ricevuto in esclusiva diverse testimonianze di scuole che non sono state sanificate dalla Iss Italia, la società di pulizie che aveva avuto l’appalto per occuparsi di igienizzare i locali come da norme contro il coronavirus. Addetti allamai arrivati La Iss Italia avrebbe invece provveduto ieri a mandare una comunicazione postadatata che dichiarava che le pulizie erano avvenute alle 6 di mattina di oggi, quando ciò non era di fatto possibile: i Presidenti di seggio, unici ad avere le chiavi dei locali, sarebbero arrivati in loco solo verso le 7. Anche oggi nessunaEra stato il Comune di Torino a ...

