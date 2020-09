Referendum sul taglio dei parlamentari | netta vittoria del sì che sfiora il 70%

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Urne aperte per regionali e referend… - Capezzone : +++Speciale ?@QRepubblica? #quartarepubblica+++ CLIPPINO 2 (grazie a ?@strange_days_82?) Sul referendum - fattoquotidiano : Referendum, la vittoria del Sì completa la riforma sul taglio dei parlamentari: dalla prossima legislatura scendono… - FrancescoCoccoT : Sul #referendum, @repubblica se la svigna fischiettando. - formichenews : Una vittoria del popolo, con un grazie particolare agli alleati di governo: Luigi Di Maio commenta a caldo la vitto… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum sul

Elezioni regionali, referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari ed elezioni comunali. A che ora arriveranno gli exit poll per referendum e regionali. I primi exit poll sono attesi alle ore ...Regionali 2020, tutti i risultati | Toscana | Puglia | Veneto | Liguria | Campania | Marche | Val d'Aosta Elezioni comunali 2020: tutti i comuni al voto e i risultati Il tuo contributo è fondamentale ...ROMA - In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle amministrative di Mantova il candidato del centrosinistra Mattia Palazzi è fra il 62 e 66%, Stefano Rossi del centrodestr ...