Referendum, Pregliasco (Youtrend): “Nelle grandi città i centri storici hanno premiato il No. Nelle periferie hanno votato per il Sì” (Di lunedì 21 settembre 2020) “In tutte le grandi città italiane, come Torino, Milano, Firenze, Roma e Napoli, i centri storici hanno premiato il No. Il resto delle città e le zone più periferiche hanno votato per il Sì. Quindi, è tornato un po’ questo fattore Ztl che avevamo visto all’opera Nelle precedenti elezioni. “. Così, nel corso della diretta de ilfattoquotidiano.it, Lorenzo Pregliasco, cofondatore di Youtrend, risponde al direttore del Fatto online, Peter Gomez, circa l’esito del Referendum sul taglio del numero dei parlamentari. E aggiunge: “hanno pesato poco le indicazioni dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) “In tutte lecittà italiane, come Torino, Milano, Firenze, Roma e Napoli, iil No. Il resto delle città e le zone più perifericheper il Sì. Quindi, è tornato un po’ questo fattore Ztl che avevamo visto all’operaprecedenti elezioni. “. Così, nel corso della diretta de ilfattoquotidiano.it, Lorenzo, cofondatore di, risponde al direttore del Fatto online, Peter Gomez, circa l’esito delsul taglio del numero dei parlamentari. E aggiunge: “pesato poco le indicazioni dei ...

ROMA. Sono i giorni del voto con la mascherina, per la prima volta nella storia, e le cose tutto sommato stanno procedendo. Qualche seggio, come a Piacenza, è stato chiuso e riaperto perché uno scruta ...

