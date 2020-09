Referendum, per i costituzionalisti con il Sì il parlamento non è delegittimato. "La Lega sbaglia" (Di lunedì 21 settembre 2020) “Appare curiosa la teoria della Lega secondo la quale se il parlamento si autoriforma, se gli eletti diminuiscono di un terzo la loro possibilità di tornare, sarebbero anche delegittimati”, commenta il costituzionalista Stefano Ceccanti, portavoce dei Democratici per il Sì, a proposito delle polemiche della Lega sul numero attuale di eletti che a loro dire, dopo la vittoria del Sì al Referendum confermativo, non corrisponderebbe più alla volontà politica del parlamento stesso. “La capacità di autoriforma conferma la legittimità e la rafforza”, prosegue. “Non solo il parlamento non esce delegittimato, ma è vero esattamente il contrario: ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) “Appare curiosa la teoria dellasecondo la quale se ilsi autoriforma, se gli eletti diminuiscono di un terzo la loro possibilità di tornare, sarebbero anche delegittimati”, commenta il costituzionalista Stefano Ceccanti, portavoce dei Democratici per il;, a proposito delle polemiche dellasul numero attuale di eletti che a loro dire, dopo la vittoria del; alconfermativo, non corrisponderebbe più alla volontà politica delstesso. “La capacità di autoriforma conferma la legittimità e la rafforza”, prosegue. “Non solo ilnon esce, ma; vero esattamente il contrario: ...

lorepregliasco : La vittoria del Sì al #referendum avrà due effetti sulla stabilità di governo: - incentiva gli attuali parlamentar… - borghi_claudio : Affluenza referendum nelle regioni dove non si vota per le regionali molto più alta di quello che mi aspettassi. C'… - CottarelliCPI : Sono in attesa in stazione a Cremona del treno che mi porterà a Milano dove voto domani mattina per il referendum.… - _minaerva : RT @_wandervlust: Il risultato di questo referendum è il motivo per cui diritto costituzionale dovrebbero studiarlo TUTTI - lennonspoetry : @sscmertens Sì in teoria sì oggi va così disperata per il referendum -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum per Risultati referendum, vince il sì con il 69%. La diretta Fanpage.it Referendum, a Sassuolo vince il SI

Il SI al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari ottiene a Sassuolo il 71.72% dei consensi contro il 28,28 per cento del No. L’affluenza alle urne nel comune di Sassuolo si era ...

Voto 103 ricoverati a Perugia, due pazienti Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Sono stati 103 i pazienti ricoverati all'ospedale di Perugia a votare per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Sono state 40 donne e 63 uomini, come ...

Borsa: lo spettro del lockdown-bis scatena lunedi' nero, Milano chiude a -3,75%

sui timori per la congiuntura globale. Alla fine Piazza Affari cede il 3,75% con l'esito delle urne - vittoria del Si' al referendum e nessun 'cappotto' del centro-destra alle Regionali con la Toscana ...

Il SI al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari ottiene a Sassuolo il 71.72% dei consensi contro il 28,28 per cento del No. L’affluenza alle urne nel comune di Sassuolo si era ...(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Sono stati 103 i pazienti ricoverati all'ospedale di Perugia a votare per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Sono state 40 donne e 63 uomini, come ...sui timori per la congiuntura globale. Alla fine Piazza Affari cede il 3,75% con l'esito delle urne - vittoria del Si' al referendum e nessun 'cappotto' del centro-destra alle Regionali con la Toscana ...