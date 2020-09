Referendum, passa il SI al taglio dei Parlamentari (Di lunedì 21 settembre 2020) Il doppio dei consensi. Oltre 8 milioni di italiani hanno puntato al taglio dei Parlamentari contro i quasi quattro milioni che hanno barrato il No. Con il 68,97% si dovrebbe andare alla legge di revisione costituzionale intitolata “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari”. Di contro, il 31,03% si è espresso nella non necessità di apportare modifiche costituzionali. Gli elettori erano stati chiamati a rispondere al seguente questito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 21 settembre 2020) Il doppio dei consensi. Oltre 8 milioni di italiani hanno puntato aldeicontro i quasi quattro milioni che hanno barrato il No. Con il 68,97% si dovrebbe andare alla legge di revisione costituzionale intitolata “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei”. Di contro, il 31,03% si è espresso nella non necessità di apportare modifiche costituzionali. Gli elettori erano stati chiamati a rispondere al seguente questito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie ...

Referendum, vince il “Si”. Fede: “Il Movimento 5 Stelle ha portato quel cambiamento atteso da decenni”

Referendum, vince il Sì con quasi il 69%. Così cambia la rappresentanza in Parlamento

La sfida alle Elezioni Comunali 2020 a Matera è aperta tra Sassone e Bennardi. Secondo l'exit poll Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrodestra è in una forbice tra il 29 e il 33%, mentre q ...