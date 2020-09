**Referendum: ora promulgazione legge taglio parlamentari, applicata dopo 60 giorni** (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - Superato il giudizio del referendum confermativo, si apre ora la procedura che porterà alla promulgazione e all'entrata in vigore della legge che riduce a 600 il numero dei parlamentari. Il prossimo passaggio sarà la proclamazione dei risultati da parte dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione. Il relativo verbale verrà quindi trasmesso al Presidente della Repubblica, che procederà alla promulgazione della legge. I nuovi articoli 56 e 57 della Costituzione si applicheranno alle prossime elezioni politiche, successive sia ad un eventuale scioglimento delle Camere sia naturalmente alla scadenza naturale della legislatura, prevista nella primavera del 2023. E' previsto tuttavia che la legge venga ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - Superato il giudizio del referendum confermativo, si apre ora la procedura che porterà allae all'entrata in vigore dellache riduce a 600 il numero dei. Il prossimo passaggio sarà la proclamazione dei risultati da parte dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione. Il relativo verbale verrà quindi trasmesso al Presidente della Repubblica, che procederà alladella. I nuovi articoli 56 e 57 della Costituzione si applicheranno alle prossime elezioni politiche, successive sia ad un eventuale scioglimento delle Camere sia naturalmente alla scadenza naturale della legislatura, prevista nella primavera del 2023. E' previsto tuttavia che lavenga ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – I PRIMI EXIT POLL Referendum 60-64% per il 'Sì' 36-40 per il 'No' - Corriere : ?? ULTIM'ORA – PROIEZIONI REFERENDUM La proiezione Rai (19% del campione) sul #Referendum costituzionale sulla ridu… - Avvenire_Nei : #Referendum Taglio parlamentari, ha vinto il Sì, cosa succede ora - Urano2410 : RT @Rinoga1: Referendum, i dati: il Sì vince con il 67,8%....ora i signori politici cominciassero a fare le valigie e tornare a casa a lavo… - eenrico : #DiMaio in diretta ora 'Abbiamo visto forze politiche con idee completamente diverse unirsi e votare #no al solo sc… -