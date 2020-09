Referendum, ora la Lega provoca: “Col taglio il Parlamento non voti nuovo capo dello Stato”. Il Pd: “Legittimità delle Camere rafforzata” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il nuovo fronte dello scontro era già stato anticipato in campagna elettorale. E mentre lo spoglio è ancora in corso, la Lega già provoca: con la vittoria del Sì al taglio dei parlamentari bisogna tornare a votare. Nonostante molti big del Carroccio abbiano votato No al Referendum adesso tentano di sfruttare la vittoria schiacciante del Sì accusando l’attuale Parlamento di essere deligittimato. “Se come sembra vincerà il Sì al Referendum è chiaro che l’attuale Parlamento non può votare il Presidente della Repubblica“, dice Edoardo Rixi, già viceministro del governo gialloverde. “La riforma prevede che ci siano 600 parlamentari, non gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilfrontescontro era già stato anticipato in campagna elettorale. E mentre lo spoglio è ancora in corso, lagià: con la vittoria del Sì aldei parlamentari bisogna tornare a votare. Nonostante molti big del Carroccio abbiano votato No aladesso tentano di sfruttare la vittoria schiacciante del Sì accusando l’attualedi essere deligittimato. “Se come sembra vincerà il Sì alè chiaro che l’attualenon può votare il Presidente della Repubblica“, dice Edoardo Rixi, già viceministro del governo gialloverde. “La riforma prevede che ci siano 600 parlamentari, non gli ...

