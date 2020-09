Referendum | nonna Luisa al seggio per votare alla soglia dei 109 anni

valtiberina : Città di Castello. Neanche il covid ferma nonna Lisa Zappitelli, al seggio per votare al referendum - LauraDoimo : RT @annidicera: Quando chiedi alla nonna di andare a votare #affluenza #Referendum #Covid_19 #ElezioniRegionali2020 #coronavirus https://… - PerugiaToday : Referendum, nonna Luisa Zappitelli 'sfida' il coronavirus a 108 anni e va a votare -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum nonna

Neanche il Covid ha fermato Luisa Zappitelli che, alla soglia dei 109 anni - li compirà l'8 novembre - , si è recata al seggio ed ha votato per il referendum costituzionale, continuando una catena che ...All'incrocio delle prime urne "pandemiche", la democrazia vince sulla paura. E la macchina sembra reggere l'onda d'urto dei protocolli anti-Covid, delle sostituzioni lampo di scrutatori assenti ai seg ...ROMA. I primi dati diffusi dal Viminale dicono che alle 23 l'affluenza per referendum costituzionale ed elezioni regionali, è vicina al 40 per cento. Sono, va detto, ancora dati parziali. Alle 19 per ...