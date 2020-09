Referendum, neppure il Covid ferma nonna Lisa: al voto alla soglia dei 109 anni (Di lunedì 21 settembre 2020) Neanche il coronavirus ha fermato Luisa Zappitelli che, alla soglia dei 109 anni , li compirà l'8 novembre,, si è recata al seggio di Città di Castello, Perugia, ed ha votato per il Referendum ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) Neanche il coronavirus hato Luisa Zappitelli che,dei 109, li compirà l'8 novembre,, si è recata al seggio di Città di Castello, Perugia, ed ha votato per il...

Neanche il coronavirus ha fermato Luisa Zappitelli che, alla soglia dei 109 anni (li compirà l'8 novembre), si è recata al seggio di Città di Castello (Perugia) ed ha votato per il referendum costituz ...

