Referendum | neanche il Coronavirus ferma “nonna Lisa” | al seggio per votare alla soglia dei 109 anni – Video e foto

(Di lunedì 21 settembre 2020)ilhato Luisa Zappitelli, “nonna Lisa”, che,dei 109– li compirà il prossimo 8 novembre – , si è recata ale ha votato per ilcostituzionale, continuando una tradizione che dura dal 2 giugno 1946, quando a 35votò per scegliere tra Repubblica e Monarchia. Da allora “nonna Lisa” non ha mai saltato un’elezione. Mascherina in viso, accompagnata dai figli Anna e Dario, nonna Lisa questa mattina, lunedì 21 settembre 2020, si è presentata alnumero 10 di San Pio, uno dei quartieri più popolosi di Città di Castello (PG), dove abita. Luisa Zappitelli al ...