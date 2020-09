Referendum | la vittoria del Sì completa la riforma sul taglio dei parlamentari | dalla prossima legislatura scendono da 945 a 600

(Di lunedì 21 settembre 2020) Avanti col. Quando ancora lo scrutinio è alle battute iniziali ladel Sì alcostituzionale suldeiappare già netta e schiacciante: secondo tutte le prime rilevazioni il via libera allaè dato ampiamente sopra il 60%, in qualche caso oltre il 65. Unaannunciata, dato che durante tutta la campagna elettorale i sondaggi hanno sempre dato i No largamente staccati: non dovrebbero raggiungere il 40%, fermandosi probabilmente sotto il 35., dunque, ipasseranno da 945 a 600. I deputati scenderanno da 630 a 400, i senatori da 315 a 200. La, infatti, ...

lorepregliasco : La vittoria del Sì al #referendum avrà due effetti sulla stabilità di governo: - incentiva gli attuali parlamentar… - you_trend : ?? #BREAKING - Decision desk Quorum/YouTrend #Referendum: vittoria del Sì - fattoquotidiano : VITTORIA NETTA DEL SÌ Segui in diretta i risultati del referendum e i primi exit poll: - GiadaConte8 : RT @GianlucaVacca: La vittoria del Sì sembra ormai consolidata e assestata intorno al 70%. Un risultato straordinario che ha un solo reale… - kartesen : RT @isabellaisola3: Con la vittoria del #SI al #referendum questo Parlamento non potrà eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Il @Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum vittoria

. Si va verso una storica vittoria del Sì: 66 contro 33 per cento nella seconda proiezione, in pratica due elettori su tre decidono di mandare a casa ben 230 deputati e 115 senatori, tagliando oltre a ...Referendum sul taglio dei parlamentari: quando di vota, il quesito e il risultato della consultazione. In occasione dell’Election Day gli italiani sono chiamati a votare anche per il referendum sul ta ...Elezioni senza pace. Le operazioni di voto alla sezione numero 4 di Cervinara ieri sono iniziate in ritardo, dopo che i rappresentanti della lista Uniti per Cervinara hanno preteso il riconteggio dell ...