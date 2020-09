Referendum, la Lega: “Adesso sciogliamo le Camere, non possono eleggere il capo dello Stato” (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – “Ora la logica conseguenza sarebbe che si sciogliessero le Camere per sperimentare finalmente l’efficienza conquistata con la riforma”. Lo dice Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega, commentando gli exit poll del referendum costituzionale, alla luce del fatto che il 97,5% dei deputati ha votato sì alla riforma costituzionale, mentre il dato nazionale sì è fermato al 66. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – “Ora la logica conseguenza sarebbe che si sciogliessero le Camere per sperimentare finalmente l’efficienza conquistata con la riforma”. Lo dice Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega, commentando gli exit poll del referendum costituzionale, alla luce del fatto che il 97,5% dei deputati ha votato sì alla riforma costituzionale, mentre il dato nazionale sì è fermato al 66.

