(Di lunedì 21 settembre 2020) Netta affermazione per il Sì alconfermativo che taglia il numero dei parlamentari. Il Sì alla riforma è al 69,5%, il No non arriva al 30%. 'Quello raggiunto oggi è un risultato storico . ...

simcopter : RT @corrierebologna: Referendum, in Emilia-Romagna affluenza del 55,7%. Il Sì sfiora il 70% - Gazzettadmilano : Referendum, il Sì sfiora il 70%, la gioia di Di Maio. - BabboleoNews : Per quanto riguarda le #liste, #Cambiamo-Lista Toti è data al 22%, il #Pd al 19,4%, la #Lega al 16,20% distaccato a… - GazzettAvellino : Referendum, il Sì sfiora il 70%, la gioia di Di Maio. - GazzettaSalerno : Referendum, il Sì sfiora il 70%, la gioia di Di Maio. -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum sfiora

Urne chiuse alle 15 in tutta Italia dove tra ieri e oggi si è votato per il referendum costituzionale, le suppletive del Senato (a Sassari avanti Doria, e in Veneto), le regionali (qui le prime proiez ...21 settembre 2020 La terza proiezione (aggiornamento ore 16.34 - 41% del campione) vede il Sì al referendum al 68,1% e il No al 31,9% La seconda proiezione delle ore 16.09 (5% del campione) dava il Sì ...Napoli strapiena di rifiuti, gli spazzini fanno gli scrutatori ai seggi per le Regionali Napoli piena di rifiuti non raccolti nel weekend dell'election day per le regionali e il referendum costituzion ...