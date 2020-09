Referendum | il Sì oltre il 69% Di Maio | «Il fronte del No voleva solo colpire me Ora taglio degli stipendi»

lorepregliasco : Due i risultati che al momento appaiono davvero eclatanti: il Veneto, con Zaia oltre il 70%, e la Campania, con De… - borghi_claudio : Amici della Sardegna, ricordate che domani oltre al referendum dovrete votare anche per le supplettive del Senato e… - pisto_gol : Sono convinto che al referendum costituzionale il SI vincerà con oltre il 65% dei consensi. Così, invece di una nuo… - RobRe62 : RT @lifegate:Il sì è in testa con oltre il 60% delle preferenze. #Referendum #ExitPoll - EmanueleFago : Dai primi dati si va componendo il dato della vittoria del “SI” al taglio dei parlamentari. C’è però una parte di i… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum oltre

la Repubblica

(ANSA) - PALERMO, 21 SET - In Sicilia i "sì" al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari sono stati espressi dal 75,7% dei votanti mentre i no sono al 24,2%. Sono state scrutinate 5150 ...Il virus non li ha fermati. Ebbene sì, la prima vera sorpresa delle elezioni 2020 sono proprio loro: gli elettori. Nonostante le paure che hanno proceduto il voto e nonostante l’obbligo delle mascheri ...Cinque numeri per capire il futuro del Movimento e per valutare l’impatto dell’election day sugli equilibri interni dei Cinque Stelle. Fondamentale per il M5S è l’esito del referendum: una vittoria de ...