Referendum, il M5s esulta: “Risultato storico, noi motori del cambiamento” (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – “Quello raggiunto oggi e’ un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che da’ un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”. Cosi’ Luigi Di Maio. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – “Quello raggiunto oggi e’ un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che da’ un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”. Cosi’ Luigi Di Maio.

