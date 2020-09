Referendum, il deputato di Forza Italia Baldelli: “Vittoria del mostro dell’antipolitica. Il No al 30%? Risultato straordinario” (Di lunedì 21 settembre 2020) “L’affluenza è stata importante e il Risultato è ormai delineato. Il ‘No’ al 30%, rispetto a quello che ci dicevano un paio di mesi fa i sondaggi, è un Risultato straordinario“. A dirlo nella sala stampa della Camera dei Deputati è Simone Baldelli, deputato di Forza Italia e componente del ‘Comitato per il No‘ al Referendum sul taglio dei parlamentari. “È stata la vittoria di Di Maio e dell’antipolitica. Noi – afferma il deputato azzurro – abbiamo raddoppiato e triplicato le aspettative e se le il Referendum si fosse svolte in una occasione diversa rispetta alle elezioni regionali o amministrative probabilmente avremmo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) “L’affluenza è stata importante e ilè ormai delineato. Il ‘No’ al, rispetto a quello che ci dicevano un paio di mesi fa i sondaggi, è unstraordinario“. A dirlo nella sala stampa della Camera dei Deputati è Simonedie componente del ‘Comitato per il No‘ alsul taglio dei parlamentari. “È stata la vittoria di Di Maio e dell’antipolitica. Noi – afferma ilazzurro – abbiamo raddoppiato e triplicato le aspettative e se le ilsi fosse svolte in una occasione diversa rispetta alle elezioni regionali o amministrative probabilmente avremmo ...

