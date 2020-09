Referendum, il 60% dei torinesi ha votato Si (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sono chiuse oggi alle 15 le consultazioni per il Referendum costituzionale indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Al termine dello spoglio dei 919 seggi il risultato è stato il seguente: il 60,74% degli elettori ha votato SI e il 39,26% ha votato NO. L’affluenza totale dei votanti ai seggi di Torino è stata del 48,51%; nel precedente Referendum Costituzionale del 2016 aveva votato il 71,49% degli elettori. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sono chiuse oggi alle 15 le consultazioni per ilcostituzionale indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Al termine dello spoglio dei 919 seggi il risultato è stato il seguente: il 60,74% degli elettori haSI e il 39,26% haNO. L’affluenza totale dei votanti ai seggi di Torino è stata del 48,51%; nel precedenteCostituzionale del 2016 avevail 71,49% degli elettori. L'articolo proviene da Nuova Società.

