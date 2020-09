Referendum | i risultati definitivi | Sì al 69 | 60% | No al 30 | 40% Affluenza al 53 | 84%

Leggi su blogo

(Di lunedì 21 settembre 2020) AGGIORNAMENTO ORE 21.00 – Lo spoglio si è concluso e i dati sono stati ufficializzati. Il 69,60% degli elettori – 16.917.589 in totale – ha scelto di confermare il taglio dei parlamentari recandosi al seggio per votare sì. Il fronte del No si è fermato 30,40% – 7.388.801 di elettori – mentre l’dopo due giorni di votazioni non ha superato il 54% (53,84% degli aventi diritto). AGGIORNAMENTO ORE 16.00 – Secondo i dati ufficiali, quando sono state ormai scrutinate 21.920 sezioni su 61.622, il Sì alsul taglio dei parlamentari si conferma in netto vantaggio, al 68,52% contro il 31,48% dei No. Secondo la quarta proiezione di Opinio Italia per la Rai, relativa al 41% del campione, il Sì è al 68,1 contro il 31,9% dei No. L’...