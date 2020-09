Referendum e 3 a 3 alle Regionali rafforzano il governo. Ora si apre la partita degli equilibri dentro Pd e M5s: decisivo il ruolo di Conte. Italia viva non regge alle urne (Di lunedì 21 settembre 2020) Se qualcuno lo avesse detto solo un anno fa, ci avrebbero creduto in pochi: il governo M5s-Pd esce intatto dal Referendum costituzionale e dalle elezioni Regionali. Anzi, per dirla con la voce dei protagonisti, l’alleanza ora è addirittura “rafforzata”. “La verità? Ce la siamo vista bruttissima”, è il commento che girava nei corridoi della maggioranza mentre in televisione scorrevano le prime proiezioni. Invece, è successo: Matteo Salvini ha vinto in 4 Regioni su 7, ben lontano dai suo sogni di cappotto. Quel centrosinistra acciaccato e più volte dato per morente non solo ha riconfermato la presidenza in Campania con Vincenzo De Luca, ma si è anche tenuto la Toscana fermando la corsa della leghista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Se qualcuno lo avesse detto solo un anno fa, ci avrebbero creduto in pochi: ilM5s-Pd esce intatto dalcostituzionale e delezioni. Anzi, per dirla con la voce dei protagonisti, l’anza ora è addirittura “rafforzata”. “La verità? Ce la siamo vista bruttissima”, è il commento che girava nei corridoi della maggioranza mentre in televisione scorrevano le prime proiezioni. Invece, è successo: Matteo Salvini ha vinto in 4 Regioni su 7, ben lontano dai suo sogni di cappotto. Quel centrosinistra acciaccato e più volte dato per morente non solo ha riconfermato la presidenza in Campania con Vincenzo De Luca, ma si è anche tenuto la Toscana fermando la corsa della leghista ...

simonebaldelli : Anche se nella tua città non si vota per le amministrative e/o per le regionali, ricorda che fino alle 15 puoi mett… - you_trend : ? Ecco la mappa per comune dell'affluenza alle ore 12 del #referendum - you_trend : ?? Come seguire le #elezioni e il #referendum? Alle 15:00, alla chiusura dei seggi, ci saranno: ?? I nostri instant… - clikservernet : Referendum e 3 a 3 alle Regionali rafforzano il governo. Ora si apre la partita degli equilibri dentro Pd e M5s: de… - bwin1966 : RT @adolfo_urso: Il Si al #referendum apre la strada alle #elezioni anticipate perchè l’attuale #Parlamento è di fatto delegittimato, non p… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum alle Referendum, i risultati definitivi: il Sì sfiora il 70%. La diretta Fanpage.it Tagliato il 40% di onorevoli, a Roma saranno eletti in 12 del Fvg

L’ultima volta, il 4 marzo 2018, l’Italia si è presentata alle urne con il Rosatellum ... in ogni caso dopo il trionfo dei sì al referendum. La riduzione dei parlamentari, infatti ...

Elezioni regionali in Veneto, lo spoglio: chi sarà il prossimo presidente?

Le elezioni regionali del Veneto, che si sono tenute il 20 e 21 settembre, hanno visto i cittadini recarsi alle urne per esprimere la loro ... una volta che si è concluso quello relativo al Referendum ...

L’ultima volta, il 4 marzo 2018, l’Italia si è presentata alle urne con il Rosatellum ... in ogni caso dopo il trionfo dei sì al referendum. La riduzione dei parlamentari, infatti ...Le elezioni regionali del Veneto, che si sono tenute il 20 e 21 settembre, hanno visto i cittadini recarsi alle urne per esprimere la loro ... una volta che si è concluso quello relativo al Referendum ...