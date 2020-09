Referendum, Di Maio “vittoria di tutto il Paese” (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio dire che la vittoria del Sì mi rende felice e orgoglioso prima di tutto come cittadino italiano. Erano 20 anni che l’Italia non raggiungeva un risultato simile. Oggi siamo di fronte a cittadini italiani che in maggioranza hanno detto sì alla nostra proposta. Questa è una vittoria di tutto il Paese, al di là dei colori politici, è la vittoria di tutti gli italiani, del popolo che non ci ha mai fatto perdere la speranza di vincere questo Referendum”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dalla Sala della Lupa di Montecitorio commentando i primi risultati del Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. “E’ un segnale positivo di riavvicinamento tra la politica e i cittadini. Da oggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Voglio dire che la vittoria del Sì mi rende felice e orgoglioso prima dicome cittadino italiano. Erano 20 anni che l’Italia non raggiungeva un risultato simile. Oggi siamo di fronte a cittadini italiani che in maggioranza hanno detto sì alla nostra proposta. Questa è una vittoria diil Paese, al di là dei colori politici, è la vittoria di tutti gli italiani, del popolo che non ci ha mai fatto perdere la speranza di vincere questo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di, dalla Sala della Lupa di Montecitorio commentando i primi risultati delcostituzionale sul taglio dei parlamentari. “E’ un segnale positivo di riavvicinamento tra la politica e i cittadini. Da oggi ...

