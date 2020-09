Referendum, destra e 5 Stelle contro tutti: il banco rischia di saltare (Di lunedì 21 settembre 2020) Se ne parla come del “Referendum per il taglio dei parlamentari”, ma di cosa si tratta nello specifico e quante cose vanno a cambiare? Fonte foto: (Pixabay)RISULTATI LIVE: Sì NO L’affluenza degli elettori per la giornata di domenica è stata del 39,38%. Dati in attesa di conferma, per quelli del lunedì. Referendum costituzionale dei giorni 20 e 21 settembre 2020: cosa accade se a vincere fosse il Sì e cosa se invece il popolo preferisse il No? Il taglio dei parlamentari ideato per il Sì, per la precisione abbassa l’attuale numero a 600 totali: 400 alla Camera e 200 al Senato. Il voto, era esprimibile in data 20 settembre, dalle 7 alle 23, ed il 21 settembre, dalle 7 alle 15. Da ricordare ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 settembre 2020) Se ne parla come del “per il taglio dei parlamentari”, ma di cosa si tratta nello specifico e quante cose vanno a cambiare? Fonte foto: (Pixabay)RISULTATI LIVE: Sì NO L’affluenza degli elettori per la giornata di domenica è stata del 39,38%. Dati in attesa di conferma, per quelli del lunedì.costituzionale dei giorni 20 e 21 settembre 2020: cosa accade se a vincere fosse il Sì e cosa se invece il popolo preferisse il No? Il taglio dei parlamentari ideato per il Sì, per la precisione abbassa l’attuale numero a 600 totali: 400 alla Camera e 200 al Senato. Il voto, era esprimibile in data 20 settembre, dalle 7 alle 23, ed il 21 settembre, dalle 7 alle 15. Da ricordare ...

fattoquotidiano : Referendum, la campagna bifronte della destra: sì ma anche no. Votò per il taglio e ora fa campagna solo per far ca… - simonebaldelli : Col #Referendum gli elettori di centro-destra e di centro-sinistra hanno una grande occasione per dire #iovotono al… - Giorgiolaporta : Gli elettori di #centrodestra si stanno esprimendo in queste ore in questo #sondaggio online sul… - Fba23302548 : in anteprima i risultati il pd perde la Toscana in Veneto stravince sai a così come de Luca in Campania. Fitto vin… - Agricolturabio1 : RT @riformapirata: I votanti di destra e di sinistra hanno probabilmente compreso e questa volta più che mai di quanto sia necessario 'tagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum destra La strana Italia del No. Da destra a sinistra per tentare il miracolo ilGiornale.it DIRETTA ELEZIONI REGIONALI VALLE D’AOSTA 2020/ Come votare, affluenza h 23 al 54,16%

Diretta risultati Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2020: exit poll, come si vota, sondaggi, candidati e liste. Le ultime notizie: affluenza h.23 al 54,16% (Sky Tg 24) È cresciuta l’affluenza in Valle ...

Milano: Salvini, entro autunno candidato sindaco c.destra

(ANSA) - MILANO, 21 SET - "Entro l'autunno sarà giusto partire. Noi partiamo a prescindere", dal responso di Giuseppe Sala. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gl ...

Regionali, lo scenario post-scrutinio preoccupa il governo: anche senza Toscana e con un quattro a due Giuseppe Conte rischia

Il voto del 20 e del 21 settembre potrebbe mettere a dura prova la tenuta del governo. In caso di sconfitta alle Regionali con un 4 a 2, con la perdita da parte dell'esecutivo della Puglia ma non dell ...

Diretta risultati Elezioni Regionali Valle d’Aosta 2020: exit poll, come si vota, sondaggi, candidati e liste. Le ultime notizie: affluenza h.23 al 54,16% (Sky Tg 24) È cresciuta l’affluenza in Valle ...(ANSA) - MILANO, 21 SET - "Entro l'autunno sarà giusto partire. Noi partiamo a prescindere", dal responso di Giuseppe Sala. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gl ...Il voto del 20 e del 21 settembre potrebbe mettere a dura prova la tenuta del governo. In caso di sconfitta alle Regionali con un 4 a 2, con la perdita da parte dell'esecutivo della Puglia ma non dell ...