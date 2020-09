Referendum costituzionale, il leghista Centinaio: "Abbiamo perso, tanti di noi erano per il NO" (Di lunedì 21 settembre 2020) “Abbiamo perso, tanti di noi erano per il No”. Parola del leghista Gian Marco Centinaio a commento degli exit poll sul Referendum costituzionale che vede il Sì al taglio dei parlamentari in netto vantaggio sul No.L’ex ministro, come altri esponenti del Carroccio, non ha seguito la linea ufficiale del partito schierato per il Sì.Anche il compagno di partito, Claudio Borghi, schierato per il No, commenta: “Mi dispiace, pecccato, ovviamente non c’erano partiti ufficialmente in campo per il no, l’opinione del paese non è quella fotografata dai partiti, vedremo risultato finale”. E aggiunge: “Se la vittoria del Sì dispiace, la politica rifletta”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) “di noiper il No”. Parola delGian Marcoa commento degli exit poll sulche vede il Sì al taglio dei parlamentari in netto vantaggio sul No.L’ex ministro, come altri esponenti del Carroccio, non ha seguito la linea ufficiale del partito schierato per il Sì.Anche il compagno di partito, Claudio Borghi, schierato per il No, commenta: “Mi dispiace, pecccato, ovviamente non c’partiti ufficialmente in campo per il no, l’opinione del paese non è quella fotografata dai partiti, vedremo risultato finale”. E aggiunge: “Se la vittoria del Sì dispiace, la politica rifletta”.

